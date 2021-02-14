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عسيري تناقش مع رؤساء تحرير الصحف سبل تطوير العمل الصحافي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الأحد 14 فبراير 2021 - 11:37 مساءً
عسيري تناقش مع رؤساء تحرير الصحف سبل تطوير العمل الصحافي

كل الوطن – واس: عقدت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المهندسة إسراء عسيري، اليوم، لقاءً ورؤساء تحرير الصحف السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحافي، إضافة لمستجدات قطاع الإعلام والإعلام الرقمي وسبل تطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

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وأكدت المهندسة إسراء عسيري، اهتمام معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالصحف السعودية، ودعمها لتقوم بدورها الفاعل على كافة المستويات.

كما تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولية بتمكين المؤسسات الصحفية وسبل التعاون بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الصحفيين السعوديين وتطوير خطط التحول الرقمي للصحف وتنظيم وضع العاملين في قطاع الإعلام.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407515

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