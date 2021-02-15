حكومة “الوفاق” تعلن وصول وفد مصري إلى طرابلس لإعادة فتح سفارة القاهرة

أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد القبلاوي، أن وفدا مصريا وصل إلى طرابلس تمهيدا للإعلان غدا عن إعادة فتح السفارة المصرية.

وقال القبلاوي في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن الافتتاح المرتقب لسفارة القاهرة في طرابلس سيأتي بعد إعادة التنسيق بين حكومتي البلدين.

وأضاف: “وفد مصري وصل الليلة إلى العاصمة الليبية طرابلس للإعلان غدا عن إعادة افتتاح السفارة المصرية بشكل رسمي مجددا”.

وأوضح أن زيارة الوفد المصري تأتي تتويجا للتنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية في البلدين منذ زيارة الوفد المصري نهاية ديسمبر الماضي.

وفي 28 ديسمبر الماضي وفي زيارة كانت الأولى منذ 6 أعوام، أجرى وفد أمني مصري محادثات في العاصمة الليبية طرابلس، واجتمع مع وزيري الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق.

المصدر: “سبوتنيك”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407524