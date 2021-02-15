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مصرع 16 شخصا بانقلاب شاحنة في الهند

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 15 فبراير 2021 - 11:45 صباحًا
مصرع 16 شخصا بانقلاب شاحنة في الهند

كل الوطن – وكالات: قالت شرطة ولاية ماهاراشترا، إحدى أكبر الولايات بالهند، إن 16 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة بانقلاب شاحنة في هذه الولاية.

وأضافت الشرطة، في بيانها، أن الضحايا، ومن ضمنهم طفل عمره ثلاث سنوات، كانوا على متن شاحنة تنقل ثمار فاكهة ببايا، عندما انقلبت في وقت متأخر من ليلة الأحد بالقرب من قرية كينجاون.

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وأشارت الشرطة، إلى أن معظم القتلى كانوا من العمال المحليين. وأكدت أن التحقيق لا يزال مستمرا، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407545

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