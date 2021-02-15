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اعتقال مسلحين قرب البيت الأبيض

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:52 مساءً
اعتقال مسلحين قرب البيت الأبيض

كل الوطن – وكالات: اعتقل عناصر وكالة الخدمة السرية في الولايات المتحدة شخصين بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة قرب البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم الوكالة إنه عند الساعة الخامسة ونصف من يوم 13 فبراير، اقترب شخصان من أحد عناصرنا بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا الذي يقع فيه البيت الأبيض، وقال أحدهما إن بحوزته مسدسا وتم اعتقاله على الفور، أما الشخص الثاني فتم اعتقاله بعد العثور بحوزته على مسدس غير مسجل وذخيرة في سيارة متوقفة جانبا.

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وأشار تقرير للشرطة إلى أن الشخصين اقتربا من عملاء الخدمة السرية معلنين أنهما “كانا هناك للقاء رئيس الولايات المتحدة ولديهما رسالة إليه”.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس جو بايدن لم يكن في البيت الأبيض في وقت وقوع الحادث، حيث غادر يوم الجمعة واشنطن متوجها إلى كامب ديفيد.

المصدر: The Hill

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407558

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