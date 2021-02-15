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الصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع إدخال شحنة من اللقاح الروسي ضد كورونا إلى غزة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-15T22:15:36+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:15 مساءً
الصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع إدخال شحنة من اللقاح الروسي ضد كورونا إلى غزة

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن السلطات الإسرائيلية منعت إدخال 2000 جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا إلى قطاع غزة، بعثتها الوزارة اليوم.

وقالت: “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية”.

وأضافت: “جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي لتدخل إلى قطاع غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها”.

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وتابعت: “هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كورونا، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ”.

وشددت الكيلة على أن “الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال المطاعيم بأقصى سرعة إلى غزة”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407561

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