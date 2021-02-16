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علاء مبارك يهاجم مصطفى بكري بسبب مبارك وتيران وصنافير

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:52 صباحًا
علاء مبارك يهاجم مصطفى بكري بسبب مبارك وتيران وصنافير

كل الوطن – وكالات: رد النائب المصري مصطفى بكري على ما وصفه بـ”التطاول” والانتقادات التي وجهها له علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وجاء الرد بعدما تحدث مصطفى بكري مع صحيفة “المصري اليوم” حول أن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك هو صاحب قرار أن “تيران وصنافير” سعودية.

وأضاف بكرى لـ”المصري اليوم”: “أعذر علاء مبارك على رفضه لحديثي الذي قلت فيه أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هو من أصدر قرار تبعية تيران وصنافير للسعودية وليس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسى، ولكن هذه هي حقائق التاريخ الموثقة بالقرار رقم 27 لسنة 1990، والذي حدد خطوط الأساس في البحر الأحمر والتي أقرت بخروج منطقتي تيران وصنافير عن الحدود البحرية المصرية وأبلغت مصر هذه الخطوط إلى الأمم المتحدة في 2 مايو 1990”.

وكشف بكري عن مستندات تدعم ما يقوله، وقال: “إن ذلك لايعنى انتقاده للرئيس الأسبق بل هي حقيقة تاريخية كان مبارك فيها منصفا”.

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وطالب بكري، علاء مبارك “بالهدوء وعدم العصبية وعدم الإساءة للآخرين، خاصة أنه لا يتوقف عن الإساءة لكل من يتناول فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك”، مؤكدا على “ضرورة أن يقتدي بشقيقه جمال مبارك”.

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هاجم النائب مصطفى بكري، بسبب تصريحاته لبرنامج “بالسياسة” على صحيفة “المصري اليوم” التي قال فيها إن سعودية “تيران وصنافير” قرار اتخذه مبارك عام 1990 وأبلغه للأمم المتحدة.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407567

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