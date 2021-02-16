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أحمد الفيشاوي يطرح أغنيته الجديدة “نمبر 2”.. ويعلّق على محمد رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-16T01:26:41+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 1:26 صباحًا
أحمد الفيشاوي يطرح أغنيته الجديدة “نمبر 2”.. ويعلّق على محمد رمضان

كل الوطن – وكالات: أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن طرح أغنيته الجديدة الساخرة “نمبر 2″، وسط جولات من السجال مع نظيره محمد رمضان الذي يصف نفسه بـ”نمبر1”.

ويقول الفيشاوي في أغنيته الجديدة: “نمبر 2… تاني واحد الناس عايزاه، أرقام والحمد لله، بيقولوا إني مختلف، وفي هذا نحن نختلف، اللي يمشي ع الرصيف بعد الخريف بنص كم بعد التكييف كان لازم يجيله برد شديد، كان لازم يلبس نمبر 2، بس انتوا اللي سربعتهوه كان لازم تستعجلوه!”.

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وفي إشارة إلى سيارات محمد رمضان الفارهة، يقول الفيشاوي في أغنيته: “اللي يمشي في الخفيف يخسر قليل وقت البعزقة، ومش هتفرق توكتوك من الفيراري في الكلكسة، اسأل الناس مين اللي بيحبوه ده أنا نمبر 2، حتى لو فيلمي نمبر 1 هفضل بردو نمبر 2”.

وبعد إعلان الفيشاوي، عبر حسابه على “إنستغرام” عن طرح أغنية “نمبر 2″، نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” أيضا، وهو يغني: “عملت بكم شو.. أسيبكم لا نو.. رقم 1 مش 2”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407578

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