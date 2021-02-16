ثلاثة قتلى بانهيار مبنى سكني في الإسكندرية (فيديو)

كل الوطن – القاهرة: لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انهيار مبنى سكني متداعٍ في وسط مدينة الاسكندرية في شمال مصر، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه إنّ عناصر من قوات الدفاع المدني ما زالوا يبحثون عن ناجين محتملين تحت أنقاض هذا المبنى السكني الواقع في منطقة محرّم بك.

وأضاف أنّه حتى الآن “تم إخراج طفلين فقط”.

ولعقود طويلة كانت الأحياء الواقعة في وسط الإسكندرية، كما في وسط القاهرة، حيث يعود تاريخ العديد من المباني إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تتوزّع بين مبانٍ سكنية راقية تقيم فيها النخبة البورجوازية في البلاد ومبان حكومية ضخمة تشغلها مؤسّسات عامة أساسية.

لكنّ قسماً كبيراً من هذه المباني، سواء في العاصمة أو في ثاني كبرى مدن البلاد، أصبح متداعياً أو مهجوراً.

ووفقاً للمصدر نفسه فإن المبنى الذي انهار الأربعاء كان آيلاً للسقوط وقد صدرت ثلاثة أوامر بهدمه ظلت حبراً على ورق.

وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر انهيار العديد من المباني في كوارث تسبّبت بسقوط عدد كبير من الضحايا ونجمت إما عن تداعي هذه الأبنية بسبب قدمها وعدم صيانتها أو بسبب تشييدها من دون احترام لقوانين البناء.

(أ ف ب)

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407579