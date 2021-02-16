الثانية خلال 24 ساعة.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

كل الوطن – وكالات: أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم الثلاثاء في مدينة الرياض.

وقال بيان الديوان الملكي: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 – 7 – 1442هـ في مدينة الرياض”.

ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي ، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها ..

لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 15, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود وأسكنها فسيح جناته https://t.co/NjEPtURaKi — نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) February 15, 2021

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة / لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 / 7 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/qfbmPx0Js2 — عبدالله الحقباني🇸🇦 (@AbdallahkSA90) February 15, 2021

أتقدم بأحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان ولصاحب السمو الملكي الأمير / #تركي_بن_هذلول نائب أمير منطقة نجران في وفاة شقيقته سمو الأميرة / #لمياء_بنت_هذلول ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه. — محمد سلطان بن حثلين (@M_binhthlin) February 15, 2021

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان يوم الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي آل سعود.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407588