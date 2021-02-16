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الثانية خلال 24 ساعة.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 1:32 صباحًا
الثانية خلال 24 ساعة.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

كل الوطن – وكالات: أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم الثلاثاء في مدينة الرياض.

وقال بيان الديوان الملكي: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 – 7 – 1442هـ في مدينة الرياض”.

ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان يوم الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي آل سعود.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407588

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