الولايات المتحدة.. مصرع 25 شخصا جراء الصقيع

كل الوطن – وكالات: ارتفع عدد ضحايا موجة البرد القارس التي اجتاحت بعض الولايات الجنوبية الأمريكية إلى 25، حسبما أوردت قناة NBC News.

ووردت سابقا تقارير عن مصرع 15 شخصا في ولايات تكساس وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي، إلى جانب مقتل ثلاثة أشخاص جراء إعصار هبّ على كارولاينا الشمالية.

وذكرت القناة أن غالبية القتلى في ولاية تكساس، بما في ذلك مدينة هيوستن حيث مات شخص بالغ وطفل تسمما بغاز أكسيد الكربون نتيجة استخدام السيارة الواقفة في مرآب المنزل من أجل التدفئة.

وتنبأت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية بأن تتجه موجة البرد التي ضربت سابقا المناطق الجنوبية من البلاد، إلى الشمال الشرقي، بما في ذلك ولايتا بنسلفانيا ومان.

وأسفر تساقط الثلوج في جنوب الولايات المتحدة عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 5 ملايين شخص، بينهم أكثر من 4.3 مليون في تكساس، حسب موقع poweroutage.us.

لمصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407594