تنفيذ حكم القتل حدّا بحق سعودي قتل زوجته طعنا في تبوك

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم القتل حدّا بحق مواطن سعودي قتل زوجته طعنا في تبوك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية: “أقدم عبد الرحمن بن حامد بن محمد الغشمري، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري وذلك بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها”.

وأضافت: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلة والحكم عليه بالقتل حدا”.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكم أيّد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني يوم الثلاثاء بتبوك.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407603