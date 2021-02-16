تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنتنفيذ حكم القتل حدّا بحق سعودي قتل زوجته طعنا في تبوككل الوطنمصر.. مرتكب أغرب جرائم قتل يظهر لأوّل (فيديو)كل الوطنالثانية خلال 24 ساعة.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعودكل الوطنثلاثة قتلى بانهيار مبنى سكني في الإسكندرية (فيديو)كل الوطنمصر.. توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوانكل الوطنالصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع إدخال شحنة من اللقاح الروسي ضد كورونا إلى غزةكل الوطنمصرع 16 شخصا بانقلاب شاحنة في الهندكل الوطن“اكتشاف جديد”.. الصحة العالمية تجد أدلة على سلالات كورونا “سابقة” في الصينكل الوطن“الصحة السعودية” تعلن تقديم مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كوروناكل الوطنعسيري تناقش مع رؤساء تحرير الصحف سبل تطوير العمل الصحافي

تنفيذ حكم القتل حدّا بحق سعودي قتل زوجته طعنا في تبوك

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 8:37 مساءً
تنفيذ حكم القتل حدّا بحق سعودي قتل زوجته طعنا في تبوك

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم القتل حدّا بحق مواطن سعودي قتل زوجته طعنا في تبوك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية: “أقدم عبد الرحمن بن حامد بن محمد الغشمري، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري وذلك بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها”.

وأضافت: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلة والحكم عليه بالقتل حدا”.

اقرأ أيضا...

وأشارت الوكالة إلى أن الحكم أيّد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني يوم الثلاثاء بتبوك.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407603

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.