تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنتنفيذ حكم القتل حدّا بحق سعودي قتل زوجته طعنا في تبوككل الوطنمصر.. مرتكب أغرب جرائم قتل يظهر لأوّل (فيديو)كل الوطنالثانية خلال 24 ساعة.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعودكل الوطنثلاثة قتلى بانهيار مبنى سكني في الإسكندرية (فيديو)كل الوطنمصر.. توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوانكل الوطنالصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع إدخال شحنة من اللقاح الروسي ضد كورونا إلى غزةكل الوطنمصرع 16 شخصا بانقلاب شاحنة في الهندكل الوطن“اكتشاف جديد”.. الصحة العالمية تجد أدلة على سلالات كورونا “سابقة” في الصينكل الوطن“الصحة السعودية” تعلن تقديم مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كوروناكل الوطنعسيري تناقش مع رؤساء تحرير الصحف سبل تطوير العمل الصحافي

رئيس وزراء أستراليا يعتذر لموظفة زعمت اغتصابها في البرلمان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-16T21:59:52+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 9:59 مساءً
رئيس وزراء أستراليا يعتذر لموظفة زعمت اغتصابها في البرلمان

كل الوطن – وكالات: قدم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اعتذاره إلى موظفة حكومية سابقة تدعى بريتاني هيغينز، ادعت بتعرضها للاغتصاب من قبل زميل لها تحت قبة البرلمان منذ عامين.

واعتذر موريسون لهيغينز عن تعامل الحكومة مع شكواها، مشيرا إلى أن الشكوى الآن قيد التحقيق مجددا من قبل الشرطة.

ودعا إلى مراجعة بيئة البرلمان وثقافته، آملا أن تكون دعوة هيغينز “جرس إنذار لنا جميعا”.

وأفصحت هيغينز البالغة 24 عاما، في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الاثنين عن قضيتها، مما أثار صدمة وغضب كبيرين على معاملتها في البلاد.

وقالت إنها بعد أن أمضت بضعة أسابيع في وظيفتها الجديدة مع وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، خرجت في يوم لتناول المشروبات مع مجموعة من زملائها تضم مهاجمها المزعوم، وهو زميل أكبر سنا منها.

اقرأ أيضا...

وأضافت أن الرجل عرض عليها توصيلها إلى المنزل، لكنه بدلا من ذلك اصطحبها إلى مبنى البرلمان.

وقالت إنها كانت في حالة سكر ونامت في مكتب الوزير، قبل أن تستيقظ لتجد الرجل يعتدي عليها جنسيا.

وتابعت: “استيقظت في منتصف فترة الاغتصاب، بدأت في البكاء … قلت له أن يتوقف”.

وأشارت إلى أنه بإبلاغ المسؤولين، شعرت أن مكتب رينولدز حاول “إدارة الموقف”، والتقليل من صدمتها. وقالت: “شعرت أنني أصبحت مشكلة سياسية”.

وأضافت أن رينولدز أخبرتها أنها ستتلقى الدعم إذا تقدمت بشكوى للشرطة، لكنها شعرت بالضغط لعدم القيام بذلك، معتقدة أن ذلك سينهي حياتها المهنية.

المصدر: “BBC”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407605

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.