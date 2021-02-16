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مصر.. بيان بشأن موجة برد لم تحدث منذ 6 سنوات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 10:41 مساءً
مصر.. بيان بشأن موجة برد لم تحدث منذ 6 سنوات

كل الوطن – وكالات: كشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، حقيقة تعرض مصر لموجة برد شديدة لم تشهدها منذ 6 سنوات.

وقال شاهين، لموقع “مصراوي”، اليوم الاثنين: “غير حقيقي أن موجة البرد التي ستبدأ لم تحدث من 6 سنوات، وهي ليست أكثر موجة حدثت خلال الشتاء، وتحدث كل شتاء”.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: “كل شتاء بتحصل، وكان فيه أقوى منها في 2014 وصلت درجات الحرارة إلى 8 درجات”.

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واختتم الدكتور محمود شاهين: “الموجة لا قطبية ولا ثلجية”.

وتشهد مصر بداية من الغد موجة برودة تنخفض معها درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تصل الحرارة ليلا إلى 6 درجات مئوية تصاحبها أمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.

المصدر: مصراوي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407610

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