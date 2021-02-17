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السودان يحذّر إثيوبيا والسعودية تعلق على النزاع بين الخرطوم وأديس أبابا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-17T23:01:16+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:01 مساءً
السودان يحذّر إثيوبيا والسعودية تعلق على النزاع بين الخرطوم وأديس أبابا

كل الوطن – وكالات: أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق، يمثل خطورة على السودان.

وحذرت خلال لقاء مع وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان، من أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يسبقه اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وفي ما يخص الأزمة الحدودية، أشارت الوزيرة السودانية إلى أن ادعاءات إثيوبيا بشأن توغل الجيش السوداني على أراضيها منافية للصحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من البلدين، منوهةً بأنه لا يمكن تأجيل وضع علامات الحدود.

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من جهته، أكد قطان أن الهدف الرئيسي من زيارته هو توطيد العلاقات المتينة بين السودان والمملكة العربية السعودية، وتعزيز الشراكة بينهما في شتى المجالات وأهمها الاقتصاد والاستثمار.

ونوه قطان إلى موقف السودان الداعم للتحالف الإسلامي الرامي لإعادة الشرعية في اليمن وإدانة السودان لهجمات جماعة الحوثي المهددة للحدود السعودية ولمنشآتها الحيوية، مؤكدا سعي بلاده إلى وضع حل سياسي لهذا الصراع وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407631

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