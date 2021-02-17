طبيب مصري يحكي قصّة إصابته بكورونا 3 مرّات ويكشف عن أعراضها

كل الوطن – وكالات: روى الطبيب المصري أحمد عنتر القرنشاوي طبيب القلب والأوعية الدموية بمستشفى شرق المدينة التخصصي بالإسكندرية، قصة إصابته بكورونا 3 مرات والأعراض التي رافقتها خلال كل إصابة.

وجاءت إصابة الطبيب المصري للمرة الأولى في مايو الماضي، والثانية في أغسطس، بينما الثالثة والأخيرة، التي لا يزال يعاني منها، فكانت في فبراير الحالي، وهي الإصابات التي جعلته يتعرض لكل أعراض فيروس كورونا تقريبا، من الأعراض الخفيفة والسهلة التي شعر به خلال الإصابتين الماضيتين، إلى الأعراض الصعبة والخطيرة، التي يعاني منها هذه المرة.

أصيب أحمد عنتر القرنشاوي طبيب القلب والأوعية الدموية بمستشفى شرق المدينة التخصصي بالإسكندرية، 3 مرات بكورونا، فالأولى كانت في مايو الماضي، والثانية في أغسطس، بينما الثالثة والأخيرة، التي ما يزال يعاني منها، فكانت في فبراير الحالي، بحسب وسائل إعلام مصرية. pic.twitter.com/lHIKsfCeWA — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 17, 2021

وأضاف عنتر: “المرة الأولى مخدتش مني وقت، حيث أصبت وانعزلت في البيت 4 أيام وبعدين خفيت وبقيت كويس، والمرة الثانية كانت خفيفة إلى حد ما، وكانت أشبه بدور برد طبيعي، لكن المسحة وكل حاجة كانت إيجابية”.

وكشف أنه في المرة الأولى التقط العدوى من طفلة صغيرة كانت مريضة لديه، والثانية كانت من رجل في الأربعين من عمره.

وفي المرة الثالث انتقلت العدوى إلى الطبيب من أحد أصدقائه الذي يعيش معهم لظروف عمله، حيث ظهرت على صديقه بعض الأعراض الخفيفة التي لم يعط لها بالا: “كان بيكح بسيط كده ومتوقعتش إنها كورونا”.

وحول إذا ما اختلفت أعراض الإصابة بالنسبة للطبيب في الثلاث مرات، يوضح أن المرة الأخيرة كانت الأصعب، إذ أنه يشكو من ضيق شديد في التنفس، وصداع، وآلام، ورعشة، ودرجة حرارة مرتفعة.

المصدر: صحيفة “الوطن” المصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407636