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مفتي لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-18T00:36:08+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 18 فبراير 2021 - 12:36 صباحًا
مفتي لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية

كل الوطن – واس: أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان عن شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني، مؤكدا أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين.

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وأدان الشيخ دريان خلال استقباله اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، العدوان المتكرر على أراضي المملكة.

وأكد أن كل اعتداء على المملكة بمثابة اعتداء على لبنان وعلى الدول العربية، موضحا أن ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية من أعمال إجرامية ضد المملكة هو مستنكر ويجب وضع حد له سعياً إلى عودة الأمن والاستقرار إلى الخليج العربي عموماً واليمن خصوصاً.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407648

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