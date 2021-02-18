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تكييف المسجد النبوي.. الأكبر والأحدث عالمياً

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 18 فبراير 2021 - 12:50 صباحًا
تكييف المسجد النبوي.. الأكبر والأحدث عالمياً

كل الوطن – الرياض: كانت مكيفات المسجد النبوي قبل توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد –رحمه الله- تعتمد على المكيفات الجدارية المحدودة والمراوح السقفية المعلقة، وبعد التوسعة تم إنشاء أكبر مشروع تكييف في العالم، يدار بأحدث الأنظمة العالمية حيث تقع محطة التكييف المركزية على بعد 7 كلم عن الحرم الشريف، حيث يوجد أكبر مكثف لتبريد الماء في العالم لإيصال الهواء البارد، وتعمل منظومة التكييف من خلال تبريد المياه بالمحطة المركزية التي يوجد بها 6 مبردات سعة كل مبرد 3400 طن تبريدي، ويتم تبريد المياه إلى 5 درجات مئوية، ومن ثم يتم دفع المياه المبردة عبر أنابيب معزولة قطرها 90 سم بطول نفق الخدمات إلى أن تصل إلى بدروم المسجد النبوي.

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ويتم توزيع المياه بشكل متناسق وتحكم آلي إلى 151 وحدة مناولة للهواء تعمل بالتبادل الحراري مع المياه المبردة والتي بدورها تدفع الهواء المبرد إلى الحرم الشريف عبر مجاري تكييف متصلة بالأعمدة داخل المسجد النبوي، وبعد ذلك تعود دائرة المياه إلى المحطة عبر أنابيب معزولة أيضاً بنفق الخدمات إلى أن تصل للمبردات لتكتمل دورة تبريد المياه .

يتم تكييف الحرم القديم بنفس الطريقة عن طريق وحدات مناولة الهواء ولكن لا يوجد رجيع لهواء التكييف إطلاقاً وكذلك تم تزويد الروضة الشريفة والمنطقة المجاورة لباب جبريل ببعض المكيفات المنفصلة لتحسين التكييف، وتسعى الوكالة ممثلة في إدارة الصيانة على متابعة جميع الخدمات المقدمة لخدمة الزوار وتوفير أفضل سبل الراحة لهم بدعم وجهود القيادة الرشيدة – حفظها الله – في خدمة الحرمين الشريفين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407651

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