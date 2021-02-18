مسلحون يقتحمون مدرسة في نيجيريا ويخطفون 27 طالبا

كل الوطن – رويترز: قالت متحدثة باسم حاكم ولاية نيجيرية اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين خطفوا 17 طالبا وبعض المعلمين والموظفين وأفرادا من عائلاتهم في هجوم على مدرسة ثانوية في ولاية نيجر خلال الليل.

وذكر سكان أن المهاجمين اقتحموا مدرسة العلوم الحكومية في منطقة كاجارا في حوالي الساعة الثانية صباحا.

وأمر حاكم الولاية بإغلاق المدارس الداخلية في المنطقة على الفور.

ولم يتضح المسؤول عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري إنه ندد بالهجوم وأرسل قادة أمنيين لتنسيق عمليات الإنقاذ.

وتنشط جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وفرع لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال نيجيريا، لكن عمليات الخطف التي ترتكبها جماعات مسلحة أخرى لطلب فدية شائعة أيضا في المنطقة.

ودهم مسلحون مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا بشمال غرب البلاد قبل شهرين وخطفوا نحو 350 صبيا أنقذتهم قوات الأمن في وقت لاحق.

ولا تزال نحو 100 طالبة مفقودة من بين 270 فتاة خطفتهن بوكو حرام من بلدة شيبوك في 2014.

وتسبب العنف وانعدام الأمن في تفاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها مواطنو أكثر دول إفريقيا سكانا والتي تكافح للتعامل مع انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط علاوة على جائحة كوفيد-19.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407656