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السعودية تغلق 8 مساجد بسبب كوفيد-19

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الخميس 18 فبراير 2021 - 8:33 مساءً
السعودية تغلق 8 مساجد بسبب كوفيد-19

كل الوطن – الرياض: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 8 مساجد في 4 مناطق، بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وأشارت الوزارة إلى أن “مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 10 أيام وصل إلى 87، تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم”.

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وبينت، أن “المساجد المغلقة 3 في منطقة الرياض تم فيها رصد 4 حالات إصابة بكورونا، حالتان في مسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة الرين وأخرى في مسجد بحي عرقة بالرياض، و3 حالات في مسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وحالتان في مسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان”.

وأوضحت الوزارة أنه “تم فتح 8 مساجد الأربعاء، عقب اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، هي 4 بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك”.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407681

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