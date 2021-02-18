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أساء للسعودية.. محكمة كويتية تبرئ ناصر الدويلة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : الخميس 18 فبراير 2021 - 8:40 مساءً
أساء للسعودية.. محكمة كويتية تبرئ ناصر الدويلة

كل الوطن – الرياض: أيدت ‏محكمة التمييز في الكويت “براءة” المحامي، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، “ببراءة” الدويلة من الإساءة إلى السعودية وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدات.

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وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

المصدر: صحيفة الراي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407684

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