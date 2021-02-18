تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالصحّة السعودية: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعيةكل الوطنالسعودية تغلق 8 مساجد بسبب كوفيد-19كل الوطنالسعودية.. ثلوج على ظهور الجمالكل الوطنأمير الحدود الشمالية يدشن مطار عرعر الجديدكل الوطن“سكني”: ضخ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021كل الوطنتكييف المسجد النبوي.. الأكبر والأحدث عالمياًكل الوطنطبيب مصري يحكي قصّة إصابته بكورونا 3 مرّات ويكشف عن أعراضهاكل الوطنمجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطةكل الوطنتنفيذ حكم القتل حدّا بحق سعودي قتل زوجته طعنا في تبوككل الوطنمصر.. مرتكب أغرب جرائم قتل يظهر لأوّل (فيديو)

الصحّة السعودية: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-18T21:13:12+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 18 فبراير 2021 - 9:13 مساءً
الصحّة السعودية: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية.

وكشفت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 371 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 374.029 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

اقرأ أيضا...

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 365.017 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6450 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.59%، ونسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 0.17%.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على “تويتر”، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق “صحتي”.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407692

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.