بالحلبة والتمارين الرياضية.. طرق طبيعية لنفخ الخدود

كل الوطن – وكالات: نفخ الخدود غاية تنشدها عدد من السيدات اللواتي يرغبن بطلة وجه بهية ومنعشة وشابة، وهناك حل طبيعي 100% للحصول عليها، ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى بذور الحلبة التي تتمتع بخصائع رائعة جداً سواء على الصحة، أو على جمال البشرة والشعر

في ما يلي خصائص بذور الحلبة وفوائدها وكذلك وصفة طبيعية لنفخ الخدود وتسمين الوجه طبيعياً خلال أسبوع واحد

خصائص بذور الحلبة

– تحتوي الحلبة على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد من البكتيريا، وشد ترهلات الجلد للحصول على خدود ممتلئة بمظهر أكثر جاذبية

– تحتوي بذور نبات الحلبة على مكوّنات مفيدة مثل الفوسفور والحديد والكبريت وحمض النيكوتين والقلويدات والفلافونوييد والكربوهيدرات والفيتامينات A وB1 وC وعلى المغنيزيوم والكالسيوم والبروتين

وصفة الحلبة لنفخ الخدود طبيعياً

– انقعي حفنة من بذور الحلبة في كوب من ماء الورد للتخلص من رائحتها غير المحببة واتركيها طوال الليل

– اطحنيها في الصباح التالي للحصول على خليط متجانس

– وزعي خليط الحلبة الناعم على الخدين، مع التدليك لبضع دقائق

– اتركي الماسك لمدة 10 دقائق قبل أن تشطفيه بالماء الفاتر

– كرري تلك الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج فعّالة خلال فترة بسيطة

معلومات عامة عن بذور الحلبة

– يمكنك أن تشتري بذور الحلبة من المتاجر التي تعنى ببيع المنتجات العضوية

– لجأ المصريون القدامى إلى استخدام بذور الحلبة من أجل اكتساب الوزن ولا سيما لدى النساء

– تشكل بذور الحلبة جزءًا مهماً من غذاء الرياضيين، ولا سيّما أولئك الذين يمارسون رياضة المبارزة

– يمكن استخدام هذه البذور أيضاً من أجل زيادة الرغبة الجنسية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407705