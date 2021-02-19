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لحظة تدمير فندق وكازينول ترامب في أتلانتيك سيتي افتتحه قبل 37 عاماً

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-19T01:05:11+03:00
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 19 فبراير 2021 - 1:05 صباحًا
لحظة تدمير فندق وكازينول ترامب في أتلانتيك سيتي افتتحه قبل 37 عاماً

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407711

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