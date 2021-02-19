مصر.. انتحار مواطن من أعلى محكمة بعد اتهامه باغتصاب ابنته

كل الوطن – وكالات: كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية في مصر، تفاصيل انتحار عامل بمبنى محكمة بالخانكة، قبيل عرضه على نيابة الخصوص بمقر المحكمة.

وتبين أن المنتحر كان سيعرض على النيابة في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بابنته 14 عاما أثناء إقامته معها بعد انفصاله عن والدتها التي تزوجت وتركت المنزل.

واكتشفت خالة الفتاة الواقعة وأبلغت الشرطة وألقي القبض على الأب، وخلال عرضه على النيابة غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور الخامس من الحكمة، فلقي مصرعه في الحال.

فيما قررت نيابة الخانكة، انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات مصرع المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المرافقين من قوة المركز مع المتهم من قوة القسم خلال عرضه على النيابة.

المصدر: “مصراوي”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407714