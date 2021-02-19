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القدس تلتحف بـ ”الأبيض” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 19 فبراير 2021 - 2:29 صباحًا
القدس تلتحف بـ ”الأبيض” (فيديو)

كل الوطن – وكالات: ضربت عاصفة شتوية محملة بالثلوج والأمطار الأراضي الفلسطينية أمس الخميس، ما أدى إلى التحاف مدينة القدس بغطاء نادر من الثلوج.
وغطت طبقة سميكة من الثلوج أسوار مدينة القدس القديمة، والتي يعود تاريخها إلى عصر الإمبراطورية العثمانية، كما غطت طبقة رقيقة من الثلوج ساحة حائط المبكى.
كما تلون جبل الهيكل، والمسجد الأقصى وقبة الصخرة، باللون الأبيض، وشهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية تساقط الثلوج أيضا.
وتساقطت الثلوج الكثيفة في مرتفعات الجولان.
ونشرت بلدية القدس عشرات الجرافات لتنظيف الطرق من الثلوج. وبدأت المدارس في وقت متأخر في بعض المناطق، في حين واصلت إغلاق أبوابها في مناطق أخرى.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407721

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