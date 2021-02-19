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كيف نحمي الهاتف الذكي من الاحتراق؟

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:15 صباحًا
كيف نحمي الهاتف الذكي من الاحتراق؟

كل الوطن – وكالات: أعلن سيرغي كوزمينكو، أخصائي اختبار الأجهزة الرقمية في منظمة “نظم الجودة الروسية”، أن الخطا في طريقة شحن الهاتف الذكي، قد يؤدي إلى تلف البطارية، وحتى الاحتراق.

وقال كوزمينكو في حديث لراديو “سبوتنيك”، أولا وقبل كل شيء، يمكن أن يُلحق الضرر بالهاتف الذكي، محول الطاقة الكهربائية (جهاز الشحن)، المستخدم في شحنه. لأن هذه الأجهزة مختلفة، لذلك لا يمكن أن تكون جميعها مناسبة لشحن هاتفك الشخصي مثلا. لذلك يجب قبل كل شيء معرفة الخصائص التقنية للهاتف.

ويقول، “محول الطاقة القياسي يعطي 5 فولت و1.5 أمبير. وهناك محولات طاقة للشحن السريع. ولكن عند استخدامها يجب الأخذ بالاعتبار قدرة الهاتف على تحمل ارتفاع القدرة الكهربائية. أي قبل استخدام الشحن السريع يجب التعرف على خصائص الهاتف وعدم استخدام قدرة كهربائية أعلى من المحددة”.

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ويقول، إن اهمال هذه القواعد، تكون نتيجته في أفضل الأحوال تلف بطارية الهاتف، وفي أسوأ الأحوال، احتراق الهاتف نفسه. ويمكن ان يحصل نفس الشيء عند استخدام أجهزة الشحن المحمولة أيضا.

ويشير كوزمينكو، إلى أن “الصين تنتج أجهزة لشحن الهواتف فيها مخرجان: الأول يعطي 5 فولت والثاني 10 فولت. ويعتقد المستخدم أن ربط الهاتف بالمخرج الثاني سيسرع في شحنه. ولكن بعد حوالي عام من الاستخدام ، تفقد بطارية الهاتف الذكي قدرتها “.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407725

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