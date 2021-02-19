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الحجز التحفظي على حسابات الخطوط التونسية من طرف شركة “تاف” التركية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:21 صباحًا
الحجز التحفظي على حسابات الخطوط التونسية من طرف شركة “تاف” التركية

كل الوطن – وكالات: تسعى شركة الخطوط الجوية التونسية لإيجاد مخرج بعد أن نفذت شركة “تاف” التركية التي تشغل مطار الفضية التونسي حجزا تحفظيا على كافة الحسابات المصرفية التابعة لها.

وقالت المديرة العامة لشركة “تاف” (شركة تركية لخدمات وتشغيل المطارات)، كاهنة مملوك، إن اجتماعا سينعقد، اليوم الجمعة، بين وزير النقل والمسؤولين عن شركة الخطوط الجوية التونسية وديوان الطيران المدني والمطارات، لإيجاد حل لمستحقات “تاف” لدى الخطوط التونسية.

وأكدت مملوك استعداد شركة “تاف” للتوصل الى اتفاق نهائي يرضي الطرفين في غضون 10 ايام، قبل اعلام الخطوط التونسية رسميا بالقرار القضائي الخاص بالحجز.

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وقامت شركة “تاف” تونس، التي تشغل مطار “النفيضة” في الحمامات ومطار “الحبيب بورقيبة” في المنستير، بحجز تحفظي على الحسابات البنكية للناقلة الجوية الوطنية “الخطوط التونسية”، بمبلغ قدره 8 ملايين يورو، مقابل ديون متراكمة بذمة الخطوط التونسية، بقيمة 20 مليون يورو، دون اعتبار كلفة التاخير، والتي تعود الى سنة 2015، حسب مملوك.

وتابعت موضحة: “نحن لا نطلب من الخطوط التونسية دفع كل المبالغ المتراكمة بذمتها، وهي محل الحجز التحفظي، أي 8 ملايين يورو، لكن بدفع جزء من هذه المتراكمات، والتي ستتحدد حسب المفاوضات. كما أننا مستعدون لإعادة جدولة ديوننا المتراكمة بذمة الخطوط التونسية”.

هذا وقد قررت نقابات كافة فروع مجمع الخطوط الجوية التونسية الدخول في إضراب ابتداء من منتصف اليوم الجمعة، تتوقف بموجبه حركة النقل الجوي.

المصدر: تونس إفريقيا للأنباء

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407728

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