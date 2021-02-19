تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. انتحار مواطن من أعلى محكمة بعد اتهامه باغتصاب ابنتهكل الوطنبعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)كل الوطنالصحّة السعودية: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعيةكل الوطنالسعودية تغلق 8 مساجد بسبب كوفيد-19كل الوطنالسعودية.. ثلوج على ظهور الجمالكل الوطنأمير الحدود الشمالية يدشن مطار عرعر الجديدكل الوطن“سكني”: ضخ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021كل الوطنتكييف المسجد النبوي.. الأكبر والأحدث عالمياًكل الوطنطبيب مصري يحكي قصّة إصابته بكورونا 3 مرّات ويكشف عن أعراضهاكل الوطنمجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الخارجية الأمريكية تعلن موقفها من قضية “نساء المتعة”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:23 صباحًا
الخارجية الأمريكية تعلن موقفها من قضية “نساء المتعة”

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإتجار بالنساء لتقديم خدمات جنسية خلال الحرب العالمية الثانية كان انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

وأوضحت الولايات المتحدة عدة مرات، أن الإتجار بالنساء لأغراض جنسية من قبل الجيش الياباني إبان الحرب العالمية الثانية، كان انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وفقا لما صرح به متحدث باسم الوزارة لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تتابع الموضوع عن كثب، وأضاف: “نواصل تتبع التطورات في العلاقات بين البلدين الحليفين، اليابان وكوريا الجنوبية”، وطالما شجعنا اليابان وكوريا على مواصلة العمل معا حول هذه القضية بطريقة تعزز التعافي والمصالحة”.

ويأتي الموقف الأمريكي هذا بعد ادعاء مثير للجدل من قبل أحد أساتذة جامعة هارفارد، الذي صرح بأن نساء المتعة، أو ضحايا العبودية الجنسية، من الكوريات اللاتي استخدمهن الجيش الياباني، كن “عاهرات طواعية”.

اقرأ أيضا...

وقال جون مارك رامسير، أستاذ الدراسات القانونية اليابانية بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، في وقت سابق، إن ضحايا العبودية الجنسية السابقات للجيش الياباني كن عاهرات عملن بموجب عقود طوعية.

وأثارت التصريحات مخاوف جدية بين الكثيرين في الولايات المتحدة، ممن يعتقدون أن هذه إحدى محاولات اليابان لإنكار جرائم العسكريين اليابانيين في زمن الحرب العالمية الثانية.

ويعد تعبير “نساء المتعة” مصطلحا مخففا لوصف النساء الكوريات الضحايا اللاتي أجبرهن الجيش الإمبراطوري الياباني على العمل كرقيق جنسي في بيوت الدعارة، لإشباع رغبات الجنود اليابانيين في تلك الحرب.

المصدر: يونهاب

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407731

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.