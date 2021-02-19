حريق هائل يشرد العشرات في ثاني أكبر ولاية أمريكية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قال مسؤول طوارئ إن رجال الإطفاء بالقرب من مدينة سان أنطونيو في تكساس الأمريكية اضطروا بسبب تجمد صنابير المياه إلى نقل المياه بالشاحنات أمس الخميس لمواجهة حريق دمر مبنى سكنيا.

وأوضح جيري بياليك، رئيس قسم الإطفاء التطوعي في بيكسار بولفيردي، أن الحريق اندلع بين أرضيات مبنى سكني قبالة “TPC Parkway” خارج المدينة.

وأكد بياليك على عدم إصابة أي شخص، فيما قال متحدث باسم الصليب الأحمر إن 32 وحدة سكنية تضررت، ونزح 87 شخصا، فيما تسعى طواقم الصليب لمساعدتهم في العثور على مأوى وإيصال الإمدادات.

وعند وصول الطواقم كانت صنابير الإطفاء أمام المبنى ومن حوله غير صالحة للاستعمال، بسبب الطقس البارد المتجمد والشتاء القاسي في سان أنطونيو وبقية انحاء تكساس.

وقال بياليك: “مشكلتنا هي أننا نتقدم قليلا ثم تنفد المياه”، مشيرا إلى أن شاحنات المياه تم إرسالها من جميع أنحاء المنطقة للمساعدة، والشاحنات تحمل ما بين 2000 و3000 غالون من المياه، لكنها تنفد في غضون بضع دقائق.

The site is absolutely devastating peoples homes going up in flames as many are outdoors braving the cold temps. pic.twitter.com/bshc8ox8Je — Alejandra Guzman (@AlejandraG_TV) February 19, 2021

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث رجال الإطفاء يستخدمون عربات لرش النيران من أعلى، فيما انهارت أجزاء مما بدا أنه سقف وأجزاء أخرى.

وتوقع رئيس الإطفاء أن تكون أطقم العمل في مكان الحادث طوال الليل. كما طُلب من سكان المباني المجاورة المغادرة كإجراء احترازي.

This is the scene of the fire, which has clearly destroyed parts of the Stone Oak complex already. https://t.co/cqrCMXiNGV

VC: Jill Lorden pic.twitter.com/5iKeA9fpul — Alejandra Guzman (@AlejandraG_TV) February 19, 2021

وضربت عواصف ثلجية غير عادية مصحوبة ببرد قارس أجزاء كبيرة من جنوب الولايات المتحدة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في تكساس وإلغاء الرحلات الجوية وأثار فوضى مرورية.

وأعلن مسؤولون في ولاية تكساس أن 21 شخصا لقوا حتفهم جراء درجات الحرارة المنخفضة التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 ملايين شخص في الولاية.

المصدر: NBC

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407734