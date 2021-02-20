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5 علامات “غير عادية” لارتفاع نسبة السكر في الدم ينبغي ألا تتجاهلها!

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : السبت 20 فبراير 2021 - 2:07 صباحًا
5 علامات “غير عادية” لارتفاع نسبة السكر في الدم ينبغي ألا تتجاهلها!

كل الوطن – وكالات: يمكن أن تمر أعراض مرض السكري دون أن يلاحظها أحد لسنوات في مراحلها المبكرة، لأن علامات ارتفاع السكر في الدم لا تجعلك تشعر بالمرض بالضرورة.

وتزيد الإصابة بمرض السكري من خطر الإصابة ببعض الحالات الطبية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وإذا ظهرت عليك أي من العلامات التحذيرية الرئيسية لمرض السكري، فيجب عليك التحدث إلى الطبيب على الفور.

وبصرف النظر عن الأعراض الأكثر شيوعا، هناك عددا من العلامات “غير العادية” التي يجب البحث عنها، وفقا لموقع Healthline الطبي.

رائحة النفس

قد يجد بعض مرضى السكري أن أنفاسهم تنبعث منها رائحة الفواكه، الناتجة عن الحماض الكيتوني السكري.

وفي حالة عدم وجود الأنسولين، يبدأ الجسم في تكسير الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة. ولكن هذه العملية تنتج حمضا – يُعرف باسم الكيتونات – كمنتج ثانوي.

الحكة

الحكة المستمرة هي عرض أقل شهرة لمرض السكري، ويسببها تلف الأعصاب.

ويوجد لارتفاع نسبة السكر في الدم تأثير مباشر على الألياف العصبية في الجسم – وليس بطريقة جيدة.

وعادة ما يؤثر تلف الأعصاب على اليدين والقدمين، ولكن يمكن أن يتطور في الواقع في أي مكان من الجسم.

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ونتيجة لذلك، يكون رد فعل الجسم الطبيعي هو بدء الحكة في المناطق المصابة بتلف الأعصاب.

فم جاف

حذر الموقع الطبي من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يقلل من تدفق اللعاب في الفم.

وفي حين أنه من الطبيعي أن تعاني من حين لآخر من جفاف الفم، يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا استمر حدوثه، دون سبب واضح.

الضعف الجنسي لدى الرجال

قد يصاب مرضى السكري النوع 2 بنوع من الخلل الوظيفي الجنسي، بما في ذلك العجز الجنسي.

إنه ناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يضر بالأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى القضيب.

بقع الجلد الداكنة

قد يجد بعض مرضى السكري أنهم يصابون ببقع داكنة مخملية من الجلد. ويمكن أن تنتشر هذه البقع في جميع أنحاء الجسم، أو في طيات معينة من الجلد. إنها حالة تعرف باسم الشواك الأسود، وهي أكثر شيوعا حول الرقبة.

وتتطور البقع لأن المستويات العالية من الأنسولين في الدم يمكن أن تتسبب في تكاثر خلايا الجلد بشكل أسرع من المعتاد.

المصدر: إكسبريس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407749

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