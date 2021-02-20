تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. انتحار مواطن من أعلى محكمة بعد اتهامه باغتصاب ابنتهكل الوطنبعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)كل الوطنالصحّة السعودية: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعيةكل الوطنالسعودية تغلق 8 مساجد بسبب كوفيد-19كل الوطنالسعودية.. ثلوج على ظهور الجمالكل الوطنأمير الحدود الشمالية يدشن مطار عرعر الجديدكل الوطن“سكني”: ضخ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021كل الوطنتكييف المسجد النبوي.. الأكبر والأحدث عالمياًكل الوطنطبيب مصري يحكي قصّة إصابته بكورونا 3 مرّات ويكشف عن أعراضهاكل الوطنمجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مسؤول أمني إسرائيلي كبير يتخوف من “زوال إسرائيل”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : السبت 20 فبراير 2021 - 12:19 مساءً
مسؤول أمني إسرائيلي كبير يتخوف من “زوال إسرائيل”

كل الوطن – وكالات: قال مسؤول أمني إسرائيلي سابق كبير، إن “إسرائيل لن تبقى للجيل القادم”، موضحا أسباب ذلك وفق تقديره، ومبديا تخوفه من الزوال “لأسباب ومؤثرات داخلية”.

وأضاف هذا المسؤول الإسرائيلي السابق أن “معظم العبء الاقتصادي والعسكري في إسرائيل سيتحمله قريبا 30% فقط من الإسرائيليين، وبهذه الطريقة لن ينجو المجتمع الإسرائيلي مما ينتظره من مشاكل”.

وأكد يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك”، بمقاله في صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هناك “سؤالا وجوديا استراتيجيا أوضحت أزمة كورونا مدى خطورته، هل تتمتع إسرائيل بالتماسك الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والقوة العسكرية والأمنية التي سيضمن وجودها الجيل القادم؟”.

وتابع ديسكين: “أتحدث عن الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تغير بالفعل جوهر إسرائيل، وتستطيع أن تعرض وجودها للخطر خلال جيل واحد، حيث يزداد الانقسام بين الإسرائيليين عمقا، وأصبح الانقسام بين اليمين واليسار مهيمنا أكثر بكثير من الخلاف بين اليهود والعرب، كما أن انعدام الثقة في أنظمة الحكم آخذ في الازدياد، والفساد ينتشر في الحكومة، والتضامن الاجتماعي ضعيف”.

اقرأ أيضا...

وأشار إلى أن “القوة الإقليمية المسماة إسرائيل غير قادرة على السيطرة على العديد من المناطق”، موضحا أنه “وفقا لأرقام الجهاز المركزي للإحصاء، فإننا سنكتشف قريبا أنه بعد 40 عاما سيكون نصف سكان إسرائيل من المتدينين والفلسطينيين، ومن المهم أن نفهم القاسم المشترك بينهما اليوم، ولماذا سيشكل مستقبلهما صورة إسرائيل ويؤثر على قدرتها على الوجود خلال 30 إلى 40 عاما”.

وأوضح أن “اليهود الحريديم باتوا عبئا، وأن منهم من باتوا منتشرين في الاتجاهات المعادية للصهيونية، وبالنسبة لهم فإن إسرائيل في طريقها للخسارة”.

وذكر ديسكين أنه “بجانب الحريديم هناك قبائل متعددة الهوية، علمانية تقليدية، قومية دينية، متشددة، مزراحيم وأشكنازيم، والطبقة الوسطى، والأثرياء، والمحرومون والمهمشون، ممن يجدون صعوبة بتحمل العبء الزائد نتيجة عدم مشاركة الأرثوذكس في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، والخدمة العسكرية، والاقتصاد”.

المصدر: “يديعوت أحرونوت”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407756

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.