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السعودية: نتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في الصومال

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : السبت 20 فبراير 2021 - 12:47 مساءً
السعودية: نتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في الصومال

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الخارجية السعودية إن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، على أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل المسؤولون في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ووحدتها.

وأعرب البيان عن خالص تمنيات المملكة بالشفاء العاجل للجرحى والعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللصومال.

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واندلعت معركة بالأسلحة النارية، أمس الجمعة، في وسط مقديشو، فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع الاحتجاج على تأجيل الانتخابات.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407759

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