بقيمة 55 مليون دولار.. منحة سعودية لبناء أكبر مستشفى في موريتانيا

كل الوطن – قالت وزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية، في موريتانيا، إن السعودية ستقدم 55 مليون دولار كمنحة لبناء أكبر مستشفى في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إن موريتانيا والسعودية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن منحة مقدمة من طرف المملكة، مخصصة لبناء وتجهيز مستشفى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمبلغ خمسة وخمسين مليون دولار (2.035 مليار أوقية موريتانية).

وأشار البيان إلى أن “سعة هذا المستشفى المتعدد التخصصات، تبلغ 300 سرير، ويضم أقسام الطوارئ، والتنويم العام، والتنويم للجراحة، وقسم العمليات الجراحية، و قسم الأمومة، وقسم الأطفال، وقسم العناية المركزة، وقسم طب الكلى”.

كما يضم العديد من العيادات، ومختبرا متكاملا، وآخر للحالات المستعجلة، ومبنى للإدارة العامة، وسكنا للأطباء بطاقة استيعابية تصل 50 وحدة سكنية، وغيرها من المباني الإدارية الضرورية.

وأضاف بيان الوزارة أن “هذا المشروع يهدف إلى دعم التغطية الصحية في موريتانيا، خاصة في مدينة نواكشوط، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية لساكنة المدينة، خصوصا ما يتعلق منها بالمجالات التخصصية التي تتجاوز قدرة المستشفيات العامة الموجودة بها”.

وتابع البيان أن “هذا المستشفى سيشكل مرجعا لخمسة عشر مستشفى جهويا، على المستوى الوطني، فضلا عن دعمه للمؤسسات الصحية المتخصصة ذات القدرة الاستيعابية المحدودة، كما سيساعد في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بصفته مستشفى جامعيا”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعطى توجيهاته عام 2018 ببناء مستشفى في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وجاء ذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لموريتانيا نفس العام.

المصدر: الوكالة الموريتانية للأنباء

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407765