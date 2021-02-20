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الجيش المصري يُنفّذ تدريبات عسكرية في البحر الأحمر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-20T23:13:17+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : السبت 20 فبراير 2021 - 11:13 مساءً
الجيش المصري يُنفّذ تدريبات عسكرية في البحر الأحمر

كل الوطن – وكالات: أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ القوات البحرية المصرية والأسبانية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، اليوم السبت، أن التدريبات تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الأسبانية (ESPS Reina Sofia).

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وأشارت إلى أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحري، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الليلية بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ووفقا للجيش المصري يعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة بالاشتراك مع القوات البحرية الأسبانية، حيث يهدف لتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين مما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407768

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