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تونس تسجل أوّل حالة وفاة بفيروس كورونا المتحوّر محليا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-20T23:36:03+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : السبت 20 فبراير 2021 - 11:36 مساءً
تونس تسجل أوّل حالة وفاة بفيروس كورونا المتحوّر محليا

كل الوطن – وكالات: أعلن عضو لجنة مكافحة كورونا في تونس هاشمي الوزير، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المتحور الذي رصد في البلاد، بمستشفى منجي سليم بالمرسى.

وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن المتوفي يبلغ من العمر 70 عاما، كانت نتائج تحليله المخبري سلبية قبل أن يتبين إصابته بالفيروس المتحور محليا.

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وأضاف: “لا يوجد تأكيد علمي ما إذا كانت الإصابة بالفيروس المتحور الجديد سببا مباشرا للوفاة”، مشيرا إلى أن “المتوفي كان يعاني من عدة أمراض مزمنة من بينها السكري وضغط الدم والقلب”.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، أنها رصدت منذ يومين، سلالة جديدة محلية متحورة لفيروس كورونا لدى شخصين في ولاية تونس، ولم تثبت الى الآن خطورة معينة لهذه السلالة المتغيرة سواء من ناحية الأعراض أو سرعة الانتشار.

المصدر: “وكالة الأنباء التونسية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407771

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