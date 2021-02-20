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مشهد نادر.. “ثلوج بالشكولاتة” تغطي مرتفعات علقان في السعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : السبت 20 فبراير 2021 - 11:43 مساءً
مشهد نادر.. “ثلوج بالشكولاتة” تغطي مرتفعات علقان في السعودية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو خارجا عن المألوف، صور مشهدا شديد الندرة أثار الإعجاب.

ويظهر الفيديو ثلوج علقان في منطقة تبوك، وقد غطتها رمال الصحراء، لتبدو وكأنها مثلجات مغطاة بالشكولاتة، كما وصفها المغردون.

وارتدت مرتفعات علقان حلتها البيضاء للمرة الأولى هذا العام، بعد أن شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تساقط كميات كبيرة من الثلوج.

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وتأتي هذه الثلوج كنتيجة لتأثر عموم منطقة بلاد الشام، إضافة للأجزاء الشمالية من المملكة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، عملت على تساقط الثلوج على أجزاء واسعة من منطقة بلاد الشام وشملت مُرتفعات منطقة تبوك بالسعودية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407776

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