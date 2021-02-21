السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية

كل الوطن – وكالات: تخطط السعودية لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم، في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، بدلا من الاستيراد.

وجاء ذلك بحسب ما قاله محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، اليوم السبت.

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا، وتهدف لإنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.

وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي: “وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، ومبلغا مساويا على البحث والتطوير”.

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المئة إلى حوالي أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407779