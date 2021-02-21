تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمشهد نادر.. “ثلوج بالشكولاتة” تغطي مرتفعات علقان في السعودية (فيديو)كل الوطنتونس تسجل أوّل حالة وفاة بفيروس كورونا المتحوّر محلياكل الوطنسعودية تتوصل إلى أول تقنية من نوعها لكشف الفيروسات بأكياس الدم (فيديو)كل الوطنمصر.. انتحار مواطن من أعلى محكمة بعد اتهامه باغتصاب ابنتهكل الوطنبعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)كل الوطنالصحّة السعودية: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعيةكل الوطنالسعودية تغلق 8 مساجد بسبب كوفيد-19كل الوطنالسعودية.. ثلوج على ظهور الجمالكل الوطنأمير الحدود الشمالية يدشن مطار عرعر الجديدكل الوطن“سكني”: ضخ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : الأحد 21 فبراير 2021 - 1:27 مساءً
السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية

كل الوطن – وكالات: تخطط السعودية لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم، في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، بدلا من الاستيراد.

وجاء ذلك بحسب ما قاله محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، اليوم السبت.

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا، وتهدف لإنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.

اقرأ أيضا...

وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي: “وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، ومبلغا مساويا على البحث والتطوير”.

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المئة إلى حوالي أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407779

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.