نتنياهو ينفي موافقة إسرائيل على إمداد سوريا بلقاحات ضد كورونا ضمن صفقة تبادل أسرى

كل الوطن – وكالات: نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنباء تحدثت عن موافقة إسرائيل على إمداد سوريا بلقاحات روسية مضادة لكورونا في إطار صفقة تبادل أسرى.

وقال نتنياهو: “لم يدخل أي لقاح إسرائيلي واحد ضمن هذه الصفقة”، مضيفا “لقد استرجعنا السيدة الإسرائيلية وأنا سعيد بذلك”.

وكانت وسائل إعلام عبرية وأجنبية أفادت بأن إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم السبت عن مصادر دولية تأكيدها أن هذا الاتفاق السري تم التوصل إليه بموجب الصفقة التي أفرجت بموجبها الحكومة السورية عن سيدة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعيي غنم سوريين محتجزين لديهم ووافقوا على العفو عن امرأة درزية من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية.

من جهتها، نفت دمشق ما تم تداولته حول وجود بند سري في عملية التبادل، ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر إعلامي نفيه “لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت”.

المصدر: RT + “سانا”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407781