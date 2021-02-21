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آل الشيخ ينشر صورة جديدة مع بن سلمان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-21T13:40:49+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 21 فبراير 2021 - 1:40 مساءً
آل الشيخ ينشر صورة جديدة مع بن سلمان

كل الوطن – وكالات: نشر رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بولي العهد محمد بن سلمان، مؤكدا على أن هذه الصورة بمثابة تكريم له.

وعلق آل الشيخ على الصورة، التي نشرها أمس السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 فبراير 2021، التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي.. حفظك الله سيدي.. الخادم”.

اكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي اعتبرها اغلى تكريم لي في حياتي … حفظك الله سيدي … الخادم 🇸🇦❤️

Publiée par ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ sur Samedi 20 février 2021

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على إثر ذلك، أعرب نشطاء عن إعجابهم بعلاقة الصداقة التي تجمع آل الشيخ ببن سلمان، خاصة أنه من الشخصيات المقربة من ولي العهد، كما أنه يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي.

ويعد هذا الظهور نادرا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة أنه ليس من الأشخاص كثيري الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في صور مثل التي نشرها آل الشيخ.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407791

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