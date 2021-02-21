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السعودية.. مصرع مواطن وزوجته إثر انقلاب مركبتهما من منحدر في الباحة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الأحد 21 فبراير 2021 - 2:06 مساءً
السعودية.. مصرع مواطن وزوجته إثر انقلاب مركبتهما من منحدر في الباحة

كل الوطن – الرياض: لقي رجل وامرأة مصرعهما إثر انقلاب مركبتهما من منحدر في عقبة نصبة بالسعودية، صباح يوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد الزهراني، إن “غرفة العمليات تلقت بلاغا في تمام الساعة 10:50 عن حادث انقلاب في عقبة نصبة بغامد الزناد”.

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وأضاف المتحدث أنه تم إرسال فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر إلى الموقع على الفور. وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود شخصين، وبعد الكشف عليهما اتضح وفاتهما.

وأبان أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث، فيما تولت إدارة مرور منطقة الباحة التحقيق في أسبابه.

المصدر: مواقع محلية سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407796

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