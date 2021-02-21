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مصر.. إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي المصري تامر أمين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الأحد 21 فبراير 2021 - 2:50 مساءً
مصر.. إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي المصري تامر أمين

كل الوطن – وكالات: قررت نقابة الإعلاميين المصريين، يوم السبت، إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد.

وقالت النقابة في بيان إنه “بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة قد ثبتت مخالفة تامر أمين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني”.

واستندت النقابة في بيانها إلى “باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2 و4 و6 و7، التي نصت الفقرة رقم 2 منه على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة”.

وأضاف البيان أن “الفقرة رقم 4 تؤكد على دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي والفقرة رقم 6 تؤكد على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع”.

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وتابع، أنه “في باب الواجبات، خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة”.

وخلص البيان إلى أنه “بناء عليه، صدر قرار طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة 2021 بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر”.

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد قررت وقف برنامج الإعلامي، تامر أمين، واستدعائه للتحقيق، بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد.

المصدر: مواقع مصرية محلية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407806

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