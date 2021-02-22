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الكشف عن فوائد النظارات خلال جائحة فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 22 فبراير 2021 - 3:13 مساءً
الكشف عن فوائد النظارات خلال جائحة فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: تؤكد دراسة أجرتها مجموعة من المختصين الهنود، أن الذين يرتدون النظارات، يتمتعون بحماية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، أكثر من الذين لا يرتدون النظارات.

وذكرت صحيفة “صنداي تلغراف”، أن العلماء الهنود درسوا وضع 304 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا، ووجدوا أن 19 في المائة منهم يرتدون نظارات في معظم الأوقات.

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توصل العلماء إلى استنتاج، بأن الذين يرتدون النظارات لمدة ثماني ساعات في اليوم، هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ويكمن سبب ذلك، في أنهم يلمسون وجوههم وأعينهم، بشكل أقل من الآخرين.

في وقت سابق، أكتشف العلماء الفرنسيون، بمساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي، وجود تغيرات كبيرة في عيون بعض المرضى المصابين بكوفيد-19 في حالاته الخطيرة. وتبين وجود تشوهات في كرة العين، وبالذات في القسم الخلفي من العين، أي المنطقة المسؤولة عن الرؤية المركزية.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407836

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