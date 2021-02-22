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اتهام الحوثيين في اليمن باستخدام المدنيين كدروع بشرية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 22 فبراير 2021 - 7:58 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407843

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