الإمارات وقطر تعقدان أول اجتماع منذ انتهاء الأزمة الخليجية

كل الوطن – وكالات: ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن وفدين من الإمارات وقطر اجتمعا في الكويت، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ التوصل إلى اتفاق “العلا” الشهر الماضي لإنهاء خلاف دام أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الوكالة: “ناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا، وأكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وشكر الجانبان جهود السعودية والكويت في “إنهاء الخلاف ورأب الصدع”.

وقال مسؤول إماراتي بعد الاتفاق إن إعادة العلاقات الدبلوماسية سيتطلب بعض الوقت مع عمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.

واتفقت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير في قمة بمدينة العلا بالسعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.

وكانت العلاقات مقطوعة منذ 2017 بسبب اتهامات لقطر بدعم الإرهاب، وهي تهمة تنفيها الدوحة.

ومنذ ذلك الاتفاق استؤنفت روابط الطيران والسفر بين قطر والدول الأربع.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407845