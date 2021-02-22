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استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي وفق الضوابط المطبّقة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:56 مساءً
استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي وفق الضوابط المطبّقة

كل الوطن – وكالات: رفع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الموافقة السامية على استمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حالياً.

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وأكد وزير التعليم أن القرار يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة -أعزها الله- بسلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم من مخاطر تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا، وحرصها على استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد في ظل جائحة كورونا، ودعماً لمسيرة النجاح الذي تحقق للتعليم عن بُعد في المملكة، وتعزيزاً للشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور والأسرة ومؤسسات المجتمع، حيث تضافرت كل الجهود لتقديم نموذج سعودي فريد في التعليم عن بُعد.

ويأتي إعلان استمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وذلك بعد دراسة واقع المرحلة السابقة من الفصل الدراسي الثاني، ونتيجة لما آلت إليه الدراسات المستفيضة بين اللجان المشتركة من التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة، والتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقّق من نجاحات للتعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية، إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يُعد نجاحاً للتعليم في المملكة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407854

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