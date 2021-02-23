مصر.. انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصا في الإسكندرية

كل الوطن – وكالات: انتشلت الحماية المدنية المصرية 6 جثث، يوم الاثنين، بعد أن تعرض قارب يقل 17 فردا للغرق في بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غربي الإسكندرية.

وتلقى أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بغرق مركب صيد في الملاحات، لينتقل إثرها أفراد من مديرية أمن الإسكندرية وقوات إدارة الحماية المدنية “الإنقاذ النهري”، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وقال موقع “المصري اليوم” إنه تم انتشال 6 جثث حتى الآن، ونقل 4 منهم إلى مستشفى العامرية العام، فيما استقبل مستشفى خاص جثتين.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن مفقودين آخرين.

المصدر: “المصري اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407867