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أول أمين عام لـ”أوبك”.. وفاة وزير البترول السابق أحمد زكي يماني

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيافيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 12:33 مساءً

كل الوطن – الرياض: توفي اليوم الثلاثاء، وزير البترول السعودي السابق، أحمد زكي يماني، عن عمر ناهز الـ91 عاما، وسيتم مواراة جثمانه الثرى في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، وفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية.

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تجدر الإشارة إلى أن أحمد زكي يماني ولد في عام 1930، وتولى وزارة البترول في 1962، وتم اختطافه في العام 1975، من قبل مجموعة الشهير كارلوس، الملقب بـ”الثعلب”، خلال اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، في العاصمة النمساوية فيينا. ودرس أحمد زكي يماني الحقوق في جامعة القاهرة، وتخرج من جامعة هارفارد، وقبل أن يتولى منصبه كوزير نفط، عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء، ووزير دولة، وعضو مجلس وزراء في عام 1960، حيث أنه كان أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407873

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