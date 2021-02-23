هاكرز يعطلون موقع التلفزيون التونسي لعدة ساعات

كل الوطن – وكالات: تعرض الموقع الرسمي للتلفزيون التونسي فجر اليوم الثلاثاء لمحاولة اختراق من قراصنة نجحوا في تعطيله لعدة ساعات.

واختفت بيانات المؤسسة الإعلامية بقناتيها الأولى والثانية من على الموقع الإلكتروني.

وجاء في بيان لمؤسسة التلفزيون الممول من الحكومة :”عادت بوابة التلفزة على الأنترنت للاشتغال بعد العطب التقني الذي تعرضت له إثر محاولة قرصنتها فجر اليوم، وقد تمكن الفريق التقني للتلفزة ومؤسسة ميديانات من التصدي لعملية القرصنة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية”.

ولم تشر المؤسسة إلى مصدر الاختراق، وقال المتحدث المكلف بالاتصال في التلفزة التونسية، الياس الجراية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :”وكالة السلامة المعلوماتية بصدد التثبت وننتظر التقرير المفصل”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407891