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القصاص بجانٍ قتل مواطناً في تبوك

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 8:23 مساءً
القصاص بجانٍ قتل مواطناً في تبوك

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بتبوك.

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وجاء في البيان:” أقدم: مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي -سعودي الجنسية- على قتل: فهد بن عجرم بن عوده العطوي – سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي اليوم الثلاثاء بمنطقة تبوك”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407898

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