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ثالث حادث في غضون 48 ساعة.. “اللعنة تحل على محركات طائرات بوينغ”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 8:42 مساءً
ثالث حادث في غضون 48 ساعة.. “اللعنة تحل على محركات طائرات بوينغ”

كل الوطن – وكالات: قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إن طائرة بوينغ 757-200 تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، هبطت اضطراريا في مطار سولت ليك سيتي، بسبب مشاكل في المحرك الأيسر. ولم يصب أحد بأذى.

وغيرت الطائرة التابعة لدلتا ايرلاينز من طراز بوينغ “757-200″، مسارها وهبطت اضطراريا بسلام في مطار سولت ليك سيتي الدولي، بعد أن كانت متجهة من أتلانتا إلى سياتل، والسبب في ذلك يعود إلى حدوث مشكلة في المحرك الأيسر.

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يذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه في غضون يومين، بعد احتراق محرك لطائرة بوينغ “747” وهي تحلق في السماء بعيد إقلاعها من مطار ماستريتش في هولندا، أمس الاثنين، وكانت متوجهة إلى نيويورك، وحطت اضطراريا بسلام في مطار لييج القريب ببلجيكا.

وسبق ذلك بساعات انفجار محرك طائرة بوينغ “777” تابعة لشركة “يونايتيد إيرلاينز” في سماء دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، واستدعى هذا الحادث اتخاذ شركة بوينغ قرارات وقائية، أمس الأحد، أوصت شركات الطيران بموجبها بوقف رحلات هذا النوع من الطائرات ذات محركات “بي.دبليو4000” ريثما يُعاد التحقق من توفرها على شروط السلامة.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407904

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